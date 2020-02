Messi, 3 reti su 4 realizzate da fenomeno

– Leo Messi manda un avvertimento al Napoli. A tre giorni dall’arrivo al San Paolo per l’andata degli ottavi di Champions League, realizza un poker nel 5-0 all’Eibar e contribuisce a far ritrovare il sorriso a un Barcellona dilaniato da diatribe interne. Prima della partita il pubblico catalano si è schierato apertamente contro la dirigenza con una pañolada e con dei cori all’indirizzo del presidente Bartomeu, invitato a dimettersi per il cosiddetto “Barçagate”. Un caso nato grazie alla denuncia dell’emittente radiofonica Cadena Ser, secondo cui Bartomeu avrebbe ingaggiato una società apposta per screditare sui social personalità di spicco, ma al contempo molto influenti, come Messi, Piqué, Xavi e Guardiola e gli avversari alla presidenza Victor Font, Laporta e Benedito per rinforzare la propria posizione.

Messi ha segnato tre reti già nel primo tempo: nei primi due la “Pulce” è andato via in serpentina tra i difensori fino a concludere in porta. Il 3-0, invece, è nato da un rimpallo su Griezmann che lo ho favorito nell’area piccola. Nella ripresa è arrivato il quarto su un’azione avviata dal nuovo acquisto Braithwaite: Messi, danzando nei pressi della linea di porta, ha messo a sedere tutti, compreso il portiere dell’Eibar, e ha infilato la porta realizzando il 18° gol in campionato. Nei minuti finali si è unito alla festa anche Arthur per il 5-0 conclusivo. Con questa cinquina il Barcellona ha momentaneamente superato il Real per numero di gol segnati nella storia della Liga: 6151 a 6150. Il modo migliore, insomma, per prepararsi al “Clasico” del prossimo turno proprio contro i rivali di sempre del Real Madrid, chiamati a rispondere stasera sul campo del Levante per non perdere il primato.

I risultati della 25/a giornata

Betis – Maiorca 3-3 (giocata venerdì)

Celta Vigo – Leganes 1-0

Barcellona – Eibar 5-0

Real Sociedad – Valencia ore 18.30

Levante – Real Madrid ore 21

Osasuna – Granada (domenica, ore 12)

Alaves – Athletic Bilbao (domenica, ore 14)

Valladolid – Espanyol (domenica, ore 16)

Getafe – Siviglia (domenica, ore 18.30)

Atletico Madrid – Villarreal (domenica, ore 21)

Classifica: Barcellona 55 punti; Real Madrid 53; Getafe 42; Atletico Madrid, Siviglia 40; Valencia, Villarreal 38; Real Sociedad 37; Granada 33; Athletic Bilbao, Osasuna 31; Real Betis 30; Levante 29; Alaves 27; Valladolid 26; Celta Vigo, Eibar 24; Maiorca 22; Espanyol, Leganes 19.

Eibar e Real Sociedad una gara in meno