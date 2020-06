Diego Costa, inizio ‘horror’

Il Barcellona non sa più vincere e il Real Madrid ha in mano la Liga. I blaugrana non vanno oltre il 2-2 casalingo contro l’Atletico Madrid: si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro partite, se i Blancos giovedì sera alle 22 batteranno il Getafe al Bernabeu, voleranno a +4 a cinque giornate dalla fine della Liga. Se non è un match-point poco ci manca.

Illusorio il vantaggio iniziale del Barcellona, che approfitta del primo quarto d’ora shock di Diego Costa. Il centravanti dei colchoneros prima devia goffamente nella propria porta il calcio d’angolo battuto da Messi all’11’, poi sbaglia il calcio di rigore cinque minuti più tardi. Il Var lo grazia, perché Ter Stegen non aveva entrambi i piedi sulla linea al momento della battuta, e nella ripetizione Saul non sbaglia.

Messi fa 700 con il cucchiaio

L’arbitro Hernandez Hernandez è costretto agli straordinari anche nel secondo tempo. Al 50′ concede un penalty ai blaugrana che Messi sigla con un delizioso cucchiaio: è il gol numero 700 in carriera, ma il nuovo vantaggio dura una decina di minuti. Al 62′ infatti l’Atletico si procura un altro rigore (a dir poco generoso) ed è ancora Saul ad aggiudicarsi il duello con Ter Stegen, che intuisce la direzione ma non riesce a respingere il pallone fuori dallo specchio. Il pressing finale del Barcellona non produce la terza rete. Per la squadra di Setien è il secondo 2-2 consecutivo dopo quello in casa del Celta Vigo, se Sergio Ramos e compagni non falliranno giovedì sera, la Liga sarà un miraggio.

CONGRATULATIONS TO LEO #MESSI FOR SCORING THE 700TH GOAL OF HIS PROFESSIONAL CAREER! 630 ????

70 ???? ?? pic.twitter.com/slHPEwoekA — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020

Ok Siviglia e Maiorca

Negli altri due incontri il Siviglia cala il tris in casa del Leganes. Un secco 3-0 firmato dalla doppietta nel primo tempo di Oliver Torrer e dal gol finale di El Haddadi. Con questo successo la squadra di Lopetegui blinda il quarto posto (+5 sul Getafe). Importante “manita” del Maiorca che supera 5-1 il Celta Vigo e riaccende le speranze salvezza avvicinandosi a -5 dal quartultimo posto occupato proprio dalla squadra di Oscar Garcia. Pokerissimo firmato dall’ex Crotone Ante Budimir (doppietta), Juan Hernandez, Pozo e Salva Sevilla, inutile per gli ospiti la rete su rigore di Iago Aspas.