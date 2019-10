– Il Real Madrid risponde al Barcellona e resta in scia dei blaugrana. Ai Blancos bastano 8 minuti per stendere il Leganes. Tutto facile per gli uomini di Zidane, che al Bernabeu si impongono 5-0. La sblocca al 7′ Rodrygo sulla sponda di Benzema, mentre un minuto dopo il francese premia l’inserimento in area di Kroos per il raddoppio. Al 24′ arriva il tris su rigore (fallo su Hazard) di Sergio Ramos. Fortunato il capitano dei madrileni, dato che l’arbitro gli fa ripetere il penalty dopo la parata di Soriano. Nella ripresa, al 24′, altro rigore stavolta realizzato da Benzema, prima del definitivo 5-0 di Jovic. Il Real sale di nuovo al secondo posto, a una lunghezza dal Barcellona.Torna a vincere dopo oltre un mese l’Athletic Bilbao, che al San Mames stende 3-0 l’Espanyol con una doppietta di Muniain, mentre Fekir allo scadere regala i tre punti al Betis: 2-1 sul Celta Vigo, dopo il vantaggio andaluso di Emerson e il provvisorio pari di Aspas dagli undici metri. Colpo del Levante a San Sebastian. Bardhi e Borja Mayoral firmano il 2-1 contro la Real Sociedad, a cui non basta il gol di Willian José a inizio ripresa. Per i baschi terza sconfitta in cinque gare. Finisce, invece, 1-1 fra Valencia e Siviglia: Ocampos porta avanti gli andalusi al Mestalla nel recupero del primo tempo, pari di Ruben Sobrino a nove minuti dalla fine.

CLASSIFICA: Barcellona 22 punti; Real Madrid 21; Atletico Madrid, Siviglia, Granada 20; Real Sociedad 19; Villarreal 17; Athletic Bilbao 16; Osasuna, Levante, Valladolid, Valencia 14; Getafe 13; Alaves, Real Betis 12; Maiorca 10; Celta, Eibar 9; Espanyol 8; Leganes 5.

Barcellona e Real Madrid una gara in meno.