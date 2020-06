Le altre

– Il Real Madrid si prende la vetta solitaria della Liga, ma che fatica in casa del fanalino di coda Espanyol. La squadra di Zidane si impone di misura (0-1) con quella che è la quinta vittoria consecutiva in campionato e allunga sul Barcellona, fermato sul 2-2 dal Celta. A decidere la sfida è Casemiro in chiusura di primo tempo, ma più di metà gol va attribuito a Karim Benzema, capace di mettere il brasiliano da solo a Diego Lopez con un sensazionale colpo di tacco nei pressi della linea di fondo. Non era stato un primo tempo semplice per il Real Madrid, con Courtois decisivo in avvio. Il gol non cambia le prospettive: Espanyol bravo, pericoloso e sfortunato. De Tomas ci prova in ogni modo, nel finale anche Bernardo ha la chance per il pareggio ma la spreca, lasciando spazio ai rimpianti e al sospiro di sollievo del Real.

Vittoria preziosa per il Villarreal in chiave Europa. Il “Sottomarino Giallo” batte 2-0 il Valencia grazie alle reti nel primo tempo di Paco Alcacer, con una bella girata al volo di destro su un buco difensivo della coppia Gabriel-Florenzi, e di Gerard Moreno, chirurgico nella conclusione volante col mancino su imbeccata dell’eterno Santi Cazorla. L’Eibar lascia forse definitivamente la zona calda battendo a domicilio il Granada con le reti di De Blasis e Kike (di Soldado il momentaneo 1-1), il Levante si impone per 4-2 sul Betis dominando la prima ora di gioco (Mayoral-Bardhi-Morales-Rochina) prima del risveglio tardivo degli ospiti con Canales e Juanmi.