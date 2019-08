La vicenda

– Mentre la Premier League e la Ligue 1 stanno per prendere il via, la Liga vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Andres Sanchez Magro, giudice del Tribunale del commercio di Madrid, si è espresso sulla questione degli anticipi e dei posticipi del campionato che verrà, tema che sta spaccando in due la Spagna: sì agli anticipi del venerdì, no ai posticipi del lunedì. E’ l’ennesimo atto del braccio di ferro tra la Federazione spagnola, che aveva ordinato l’abolizione totale degli anticipi e dei posticipi, obbligando la Liga a mettere in calendario gare soltanto di sabato e di domenica, e dell’organizzazione del massimo campionato iberico, che si era opposta a causa dei contratti televisivi già siglati. Javier Tebas, presidente della Liga, ora minaccia addirittura lo stop.

In seguito a una massiccia mobilitazione dei tifosi spagnoli, la RFEF (Federcalcio spagnola) aveva intimato lo stop ad anticipi e posticipi per Liga e Segunda Division. Proprio dalla Federazione, dopo la sentenza di Sanchez Magro, è arrivata una stoccata nei confronti di Tebas: “Ha condotto una campagna fatta di accuse e falsità per nascondere le proprie responsabilità: ha venduto diritti di cui non era in possesso, essendo sleale verso il governo e il calcio spagnolo. Dovrebbe dimettersi”. In risposta, Tebas ha convocato un’assemblea straordinara per il 12 agosto: se dovesse passare la linea imposta dal Tribunale di Madrid, i club rischierebbero di perdere circa 300 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Il numero 1 della Liga sta ventilando l’ipotesi dello sciopero, che farebbe saltare il primo turno del prossimo campionato. Al momento, la Liga si è limitata ad annunciare ricorso.