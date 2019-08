BILBAO (Spagna) – Esordio in Liga da dimenticare per il Barcellona. Al San Mamés di Bilbao i campioni di Spagna, senza l’infortunato Lionel Messi, perdono 1-0 contro i padroni di casa dell’Athletic, ma a far preoccupare maggiormente sono soprattutto le condizione di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, infatti, è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 37′ a causa di un problema muscolare al polpaccio destro.

Aduriz entra e stende il Barça

El Pistolero, prima di farsi male, era andato a un passo dal gol colpendo il palo con un sinistro da centro area. Poco prima della fine del primo tempo ci pensa il suo sostituto, Rifinha, a preoccupare Simon con un tiro da fuori area che toccato dal portiere finisce all’incrocio dei pali. Ma l’inedito trio d’attacco blaugrana formato da Rafinha, Dembelè e il neo-acquisto Griezmann non punge, così a decidere il match è l’intramontabile Aritz Aduriz, attaccante basco di 38 anni che all’89’, un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Inaki Williams, trova una splendida rovesciata su cross dalla destra di Capa. Niente da fare per Ter Stegen, gol bellissimo e vittoria di prestigio per l’Athletic che mette al tappeto i campioni in carica.