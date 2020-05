I mesi di giugno e luglio, nei piani dei club, saranno dedicato al campionato, agosto sarà il mese delle coppe. L’idea è di iniziare il 12 quando ci sarà già stato più di un mese di allenamento, tempistica raccomandata dalle autorità sanitarie. La data è ancora soggetta all’approvazione del Ministero della Salute, ma i club sono già stati allertati, mentre il 19 giugno sarebbe considerata un’alternativa.

La preoccupazione principale in questo momento tra tutti i club è la prevenzione da possibili infezioni, una volta che gli allenamenti sono già iniziati. L’idea della Liga è che le partite si giochino venerdì, sabato e domenica, come era accaduto prima dell’interruzione della competizione. Durante la settimana gli incontri si terranno martedì, mercoledì e giovedì. La cosa principale è salvare i diritti televisivi, che rappresentano gran parte dei budget delle squadre di calcio professionistiche spagnole.

Intanto il presidente di LaLiga Javier Tebas ha spiegato domenica i dettagli del ritorno del campionato nella Prima e nella Seconda Divisione dopo l’arresto dovuto alla pandemia di coronavirus. “Non so quando il calcio tornerà. Non so se la data più probabile è il 19 giugno, vorrei che fosse il 12 giugno. Dipenderà dalle impennate e dalle infezioni”, ha detto nel programma ‘El Partidazo de Movistar’, sul canale #Vamos. Tebas ha anche osservato che “ci sarebbero state partite di campionato ogni giorno per 35 giorni. Tebas ha assicurato che “se tutti noi rispetteremo le norme sanitarie, i giocatori, gli allenatori, ecc… non avremo problemi”. Il calcio non è uno sport in cui la malattia possa essere facilmente trasmessa. Il coronavirus non si trasmette con il sudore, ma principalmente con la saliva. Il rischio sarà praticamente nullo, direi che nessuno al momento delle partite. Uno studio dell’Università della Danimarca e un altro in Germania dice che i giocatori stanno a meno di un metro l’uno dall’altro per un massimo di 67 secondi durante le partite.

Tebas ha ribadito che il rischio di contagio nelle partite sarà quasi inesistente. “24 ore prima della partita i giocatori saranno messi alla prova. Ci sono più rischi nelle loro case che nelle partite. Non vedo alcun rischio perché sono fiducioso che le norme sanitarie saranno rispettate. Penso che inizieremo la competizione senza giocatori infetti. Se le cose vengono fatte bene non ce ne saranno. Se così fosse, parleremmo di negligenza. Saremo in cima ai controlli. Chiedo ai giocatori di prestare la massima attenzione al rispetto dei protocolli. Tebas ha annunciato che “ci aspettavamo 25 o 30 positivi. È stata una buona notizia per l’industria calcistica e per la società spagnola che solo cinque giocatori sono risultati positivi, più altri tre tra il resto dello staff. Ce ne sono otto in totale su un universo di 2.500 test. Il 16% ha superato la malattia. La maggior parte sono stati asintomatici. Le persone infette saranno testate di nuovo martedì, sono nella fase finale della malattia. Per quanto riguarda lo spostamento dei giocatori e dei tecnici per le partite del campionato, Tebas ha spiegato che “è molto importante che abbiano una precauzione. Non sarà necessario viaggiare il giorno stesso. Cercheremo di allestire delle carte speciali e dei treni in modo che il contatto dei giocatori con i tifosi sia il meno possibile”. Il presidente dei datori di lavoro ha anche detto che “la Prima e la Seconda Divisione inizieranno contemporaneamente”, aggiungendo che in LaLiga SmartBank “manterrà lo spareggio per la promozione. Ha anche rivelato che “si prevede che i Campioni e l’Europa League riprenderanno ad agosto”.

Tebe ha confermato che il ritorno del calcio sarà a porte chiuse. “Stiamo lavorando per vedere come tutto sarà senza un pubblico e con la solitudine del cemento. La prossima settimana finiremo alcuni test virtuali del suono. I tifosi fanno parte dello spettacolo e stiamo pianificando i modi per interagire con i tifosi a casa. Queste saranno cose molto nuove. Vedremo altri tipi di immagini. Dobbiamo fare in modo che chi è a casa se ne goda nel miglior modo possibile”, ha detto. Il capo di LaLiga ha detto che il giocatore che non rispetta i protocolli “sarà disciplinato dal suo club”. Dobbiamo dare l’esempio perché il calcio è una cassa di risonanza. Spero che non succeda, vedo molta responsabilità nei giocatori. Tebas è consapevole che sarà il Ministero della Salute a dare o meno il via libera al ritorno del calcio. “Coloro che dovranno autorizzarci a tornare sono le autorità sanitarie. Il calcio è solo un’altra attività nelle fasi di de-escalation. Ci atterremo a quanto detto dal governo perché abbiamo un danno molto importante per le vite umane”, ha ricordato.