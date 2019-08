Barcellona da battere con De Jong, Griezmann e…

Tutte contro il Barcellona, a cominciare ovviamente da Real e Atletico Madrid. Signore e signori, una settimana dopo Premier e Ligue 1, ecco a voi la Liga, che scatta a mercato ancora in corso e quindi con possibili altri mutamenti ad aggiungersi a quelli, peraltro numerosi, già avvenuti. Griezmann al Barca, Hazard al Real, Joao Felix all’Atletico sono i colpi più eclatanti (sopra i 100 milioni), in attesa ovviamente che si concluda la telenovela Neymar, pronto al ritorno in azulgrana o al salto in maglia merengue, possibile ago della bilancia in grado di spostare gli equilibri. Dopo aver ceduto lo scettro alle inglesi, in Spagna hanno deciso di rimboccarsi le maniche e i club più ambiziosi e solidi come portafoglio hanno fatto le cose in grande per darsi battaglia in campionato e tornare a dettare legge in Europa: in tre hanno investito 800 milioni di euro sul mercato estivo. E da qui al 2 settembre può ancora succedere di tutto.

Ad inaugurare il torneo 2019-20 – scontro con la Federazione su anticipi e posticipi permettendo – è venerdì al San Mames la sfida fra Athletic Bilbao e Barcellona. I blaugrana, otto volte campioni negli ultimi 11 anni, restano la squadra da battere: quasi un’ovvietà quando puoi contare sul talento di Lionel Messi. Il finale della scorsa stagione, con la clamorosa rimonta subita ad Anfield dal Liverpool e la Coppa del Re persa col Valencia, ha lasciato il segno ma Bartomeu ha deciso di confermare in panchina Valverde regalandogli il centrocampista più promettente a livello internazionale – Frenkie De Jong – e quell’Antoine Griezmann che un anno fa aveva fatto retromarcia e che ora con Messi e Suarez potrebbe dar vita a un tridente devastante. Se poi in Catalogna tornasse davvero Neymar, l’allenatore si ritroverebbe con un attacco atomico fra le mani, ma se invece il brasiliano finisse al Real Madrid, ecco allora che le gerarchie potrebbero cambiare.

Real, il nuovo ciclo partirà con Neymar?

I blancos, reduci da un’annata fallimentare dopo le tre Champions di fila e il ‘doblete’ del 2017, preparano la prossima stagione già da marzo, da quando hanno richiamato al timone Zinedine Zidane. Florentino Perez ha rimesso mano al portafoglio, prendendo campioni già affermati (Hazard) e puntando su quelle che potrebbero essere le stelle di domani (Militao, Jovic, Mendy, Rodrygo, fermato però da un infortunio muscolare) nella speranza che Zizou dia una bella lucidata all’argenteria che nel recente passato ha fatto le fortune della Casa Blanca. E c’è ancora tempo per la ciliegina sulla torta, che si chiami Pogba o Neymar, per provare a inaugurare una nuova era di Galacticos. Anche perché, nonostante gli oltre 300 mln spesi, il Real per adesso stenta e si ritrova sul groppone lo 0-7 di rodaggio con l’Atletico. I lavori sono in corso e il tecnico francese da quanto sia importante partire bene sabato sul campo del Celta Vigo.

Joao Felix ha già preso in mano il rivoluzionato Atletico

Ma al tavolo delle grandi di Spagna siede ormai da tempo anche l’Atletico, che Simeone e Berta hanno rivoltato come un calzino. Oltre a Griezmann sono stati ceduti a peso d’oro Lucas Hernandez e Rodri, fine corsa per Godin, Juanfran e Felipe Luis e quasi 250 milioni spesi, la metà dei quali per Joao Felix, 19enne stella emergente del calcio portoghese, che ha già preso in mano i colchoneros alle prese con la tegola dell’infortunio di Diego Costa. In difesa sono arrivati Felipe, Hermoso e il vicecampione d’Europa Trippier, in mezzo Herrera dal Porto e Llorente dai cugini del Real e potrebbe non essere finita qui: James Rodriguez o Rodrigo il possibile colpo in canna finale per l’Atletico che comincia la sua avventura ospitando il Getafe.

Valencia, Siviglia, Villarreal e Getafe possibili outsider

Anche dietro le tre big c’è comunque tanta roba: il Valencia, dopo un’annata chiusa con quarto posto e Coppa del Re, si è assicurato Maxi Gomez (13 gol col Celta) e ci prova per Rafinha, mentre il Getafe ha confermato in blocco la squadra che ha sfiorato il pass per la Champions. Rivoluzione a Siviglia, col ritorno del ds Monchi: panchina a Lopetegui e oltre 120 milioni per i vari Dabbus, Ocampos, Koundè e Luuk De Jong. E la scomoda trasferta sul terreno dell’Espanyol è subito un bell’esame. Il Betis ha perso Lo Celso ma ha messo le mani su Fekir e Juanmi, spera di rilanciarsi il Villarreal (presi Albiol e Moreno), il Celta si augura che Santi Mina non faccia rimpiangere Maxi Gomez e che Denis Suarez torni ai suoi livelli: insomma, il calcio spagnolo, vedi l’Europa League, non è solo il Clasico.

Liga, programma 1/a giornata (DAZN): venerdì 16 ore 21 Athletic Bilbao – Barcellona; sabato 17: ore 17 Celta Vigo – Real Madrid, ore 19 Valencia – Real Sociedad, ore 20 Maiorca – Eibar, ore 21 Leganes – Osasuna e Villarreal – Granada; domenica 18 ore 17 Alaves – Levante, ore 19 Espanyol – Siviglia, ore 21 Real Betis – Valladolid, ore 22 Atletico Madrid – Getafe.