Striscioni un po’ diversi dal solito. Non slogan calcistici, non calembour o insulti gridati. Ma i passaggi fondamentali della nostra Costituzione. Come l’articolo 21, quello che tutela la libertà di espressione. O l’articolo 9, sulla promozione della cultura e della ricerca. O ancora l’articolo 3, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”. È la soluzione, sicuramente originale, messa in atto ieri, 2 Giugno, da un gruppo di liceali friuliani per celebrare a loro modo la Festa della Repubblica.

L’iniziativa, come ricostruisce il Messaggero Veneto, è partita da una giovane studentessa udinese, Camila, che ha organizzato questa singolare lezione di educazione civica con l’aiuto di amici e di compagni di scuola. “L’idea – ha raccontato la giovane al quotidiano – è nata per caso, qualche giorno fa. Mi sono chiesta come rispondere al clima di odio e di astio in cui viviamo”.

Prendendo spunto da quanto avvenuto a Brembate, nel Bergamasco, dove sono intervenuti i pompieri per rimuovere uno striscione contro il ministr dell’Interno Matteo Salvini, Camila ha deciso di fare qualcosa per cambiare “questa Italia che mi inquieta e mi offende”.

Ma da parte sua e dei compagni, tiene a ribadire, non c’è un intento politico: “Il governo e i suoi rappresentanti non c’entrano nulla con la nostra iniziativa. La Costituzione non ha colore, anzi è il simbolo del compromesso raggiunto per il bene del Paese. Le parole della Carta sono la bussola che ci deve guidare” in un periodo difficile in cui “molti hanno paura di dire la loro, di mostrarsi interessati a quanto succede, di alzare la testa ma soprattutto di pensare”.

Detto fatto, per la generazione social l’idea del flashmob nel giro di poche ore è diventata virale. Un giro di messaggi, la condivisione sui gruppi WhatsApp della scuola, le stories su Instagram. Da Udine a Codroipo passando per Cavalicco e Feletto, decine di studenti hanno raccolto la proposta e hanno colorato le vie della città e dell’hinterland.