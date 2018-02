Secondo l’analista Horace Dediu, per mantenere i profitti in crescita, Apple dovrebbe creare un unico abbonamento per hardware e servizi.

L’analista di Wall Street Horace Dediu ritiene che il problema fondamentale per Apple è che deve competere con aziende come Amazon e Google per fidelizzare gli utenti. Amazon mantiene gli utenti nel proprio ecosistema grazie agli abbonamenti Prime a basso costo, mentre Google gestisce una piattaforma, Android, che offre tantissimi servizi gratuiti.

Per mantenere alti i profitti anche alla voce servizi, secondo Dediu Apple dovrebbe creare un abbonamento congiunto che integri hardware e servizi. Questo significherebbe abbattere i profitti lato hardware, ma dall’altro aumenterebbe i guadagni derivanti dagli abbonamenti e, soprattutto, potrebbe portare molti più utenti nell’ecosistema dell’azienda.

L’idea è associare il programma Upgrade degli iPhone, quello che permette agli utenti di pagare un canone mensile e di poter cambiare modello ogni anno, ai vari servizi come Apple Music e iCloud. Un unico prezzo per avere tutto. Una sorta di Apple Prime che consentirebbe agli utenti di pagare una quota mensile e di poter avere sempre l’ultimo iPhone rilasciato, oltre a tutti i servizi dell’ecosistema Apple.

Cosa ne pensate?