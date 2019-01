La procura di Roma sta indagando sull’occupazione del liceo classico Virgilio avvenuta lo scorso ottobre. Al vaglio del pm Tiziana Cugini e del procuratore aggiunto Francesco Caporale c’è la posizione di 23 studenti maggiorenni su un totale di 70 identificati dalla polizia e finiti nel mirino delle forze dell’ordine per ipotesi di reato tra cui, a seconda delle posizioni, invasione, deturpamento, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento di edificio. La procura però non ha ancora iscritto gli studenti nel registro degli indagati delle singole posizioni. Se dagli accertamenti infatti non dovessero emergere fatti penalmente rilevanti, il fascicolo è destinato all’archiviazione.

