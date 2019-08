“Questa sono io, poche settimane dopo il licenziamento”. A pubblicare la foto su Instagram di quando lavorava come modella è Bridget Malcolm che denuncia “qui mi hanno rifiutata perché non ero abbastanza magra, avevo qualche centimetro di troppo sui fianchi”. “Da mesi non avevo più il ciclo – proprio per l’eccessiva perdita di peso, ai tempi era anoressica – e per essere attiva dovevo dormire almeno 12 ore a notte”. La giovane pubblica, poi, altre immagini della sua vita ora. “Sono forte e felice adesso” conclude, invitando le ragazze a fare come lei, a non lasciarsi influenzare da modelli sbagliati, perché “la salute è la cosa più importante”.

