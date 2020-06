I licenziamenti sono sospesi per cinque mesi con il decreto Rilancio e INPS, nel messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, chiarisce i casi in cui l’indennità di disoccupazione Naspi va restituita, come sottolinea money.it. L’articolo 46 del decreto Cura Italia n.18/2020, convertito nella legge n.27/2020, che ha introdotto la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le aziende in difficoltà economica con l’emergenza COVID-19 è stato modificato dall’articolo 80 del decreto Rilancio n.34/2020 che ha ridefinito il periodo di efficacia del provvedimento, si legge.

Fonte