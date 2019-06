Ritorna ‘Un Mare Di Libri’, la manifestazione giunta alla quarta edizione e che “rientra ormai a pieno titolo nel circuito delle rassegne letterarie siciliane”, come spiega il direttore editoriale Franco Cascio. “Il fatto che la nostra rassegna venga menzionata accanto a quelle prestigiose che ogni anno si svolgono nelle più importanti località siciliane, non può che riempirci di orgoglio – dice Cascio – Questa quarta edizione è caratterizzata dalla qualità degli ospiti, autori e relatori, e dei volumi che saranno presentati. Vorrei ringraziare sin da adesso gli autori e le case editrici che parteciperanno alla rassegna, la direzione di palazzo d’Aumale sempre disponibile a condividere eventi culturali e l’amministrazione comunale – con in testa il sindaco Giosuè Maniaci e l’assessore alla Cultura Arianna Fiorenza – che ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per l’organizzazione della rassegna”.

