Dall’alto delle sue 100 mila copie vendute c’è anche il libro di Giulia De Lellis nella classifica dei libri più venduti in Italia nel 2019. A stilare la classifica ufficiale è stato il portale Italia Oggi sottolineando come le vendite siano state monitorate dal 1^ gennaio al 31 ottobre 2019.

Il libro più venduto dell’anno (o dei primi 10 mesi dell’anno se vogliamo essere più precisi) è Il cuoco dell’Alcyon di Andrea Camilleri, scomparso a luglio, con 254 mila copie. Segue I leoni di Sicilia di Stefania Auci con 212 mila copie. Medaglia di bronzo per La versione di Fenoglio dello scrittore Gianrico Carofiglio con 161 mila copie. Fuori dal podioiIl libro di Antonio Manzini dal titolo Rien ne va plus con 133 mila copie, seguito da M. il figlio del secolo di Antonio Scurati a quota 130 mila copie.

Al sesto posto dei libri più venduti c’è Entra nel mondo di Lui e Sofi – il fantalibro dei Me contro Te che ha venduto 129 mila copie, seguito da Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) di Giulia De Lellis a 106 mila copie. All’ottavo c’è L’amica geniale di Elena Ferrante con 89 mila copie seguito da Km 123 di Andrea Camilleri (anche questo a 89 mila copie). Chiude la classifica il libro #Valespo degli YouTube Valerio e Sespo con 81 mila copie.

“Non so veramente come dirvelo perché sono allibita e scioccata, ma abbiamo venduto ufficialmente più di 100 mila copie! Questo libro è stato scritto da una ragazzina di ventritré anni con l’aiuto di una grandissima professionista che io ringrazierò per sempre. Sono sconvolta. Se mi avessero detto che un giorno avrei scritto un libro e avrei venduto 100.000 copie avrei detto no, c’è un errore”.