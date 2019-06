“Una specie di storia d’amore, o meglio, la condivisione di un innamoramento. L’innamorato sono io e l’amata è la vita. Stiamo insieme ormai da qualche tempo e, a essere sinceri, tra noi non sono sempre state rose e fiori. Abbiamo avuto i nostri contrasti e le nostre incomprensioni, ma in fondo la cosa più difficile è stata capire il modo, a volte incomprensibile, in cui la vita sceglie di amarti”. Alberto Simone, autore del bestseller ‘La felicità sul comodino’, definisce così il suo nuovo libro, ‘Ogni giorno un miracolo. Imparare l’arte di amare la vita’ (Tea, 183 pagg., 15 euro), che verrà presentato domani pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli di Palermo. Un manuale per lasciarsi condurre dalle scelte che la vita compie per noi. Simone, sceneggiatore e regista di cinema e fiction (tra cui Un difetto di famiglia e Il commissario Manara), con questo libro non dà, come potrebbe far pensare il titolo, suggerimenti di speranza ma piuttosto è un invito alla fiducia. L’autore invita ad avere fiducia che ogni situazione, anche la più difficile, comporta una possibilità miracolosa.

Fonte