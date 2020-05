In comune avevano il nome: un diminutivo. In comune avevano i giornali: prima “La Gazzetta dello Sport” poi “la Repubblica”. In comune avevano le passioni: ciclismo calcio cucina, in questo ordine se fosse stato possibile pesare i battiti del cuore. In comune avevano perfino il modo di scrivere: mischiando, saltando, frullando, anche giocando, una palestra di ricordi e conoscenze, di cronache e saggi, di invenzioni e forse azzardi, anche se poi ognuno aveva il suo stile, così personale da non poter fare scuola, da non poter avere scolari. Si è detto Gianni Brera il maestro e Gianni Mura il discepolo, si è scritto Gianni Brera l’apripista e Gianni Mura l’erede, e per una volta tanto le etichette andavano bene a tutti e due.

Brera ha scritto molti più libri di Mura: in questa parsimonia, Mura ha preso di più da Mario Fossati, che di Brera era, quasi da coetaneo (tre anni di più per Brera), fratello, amico, collega, spalla. Forse perché Brera aveva un bisogno di scrivere libri più forte di quello che spingeva Mura, convinto a farlo quando si avvicinava ormai al traguardo, e più facilmente sotto forma di raccolta di pezzi e ritratti.





Per il nostro primo Tandem, due collezioni: “Incontri e invettive” di Brera (Longanesi, 1974) e “Il mondo di Gianni Mura” (la Repubblica, 2020). Qui Brera rimbalza da Rombo di Tuono (Gigi Riva) all’Abatino (da Livio Berruti a Gianni Rivera, anche se il primo della storia era Giorgio Albani, ciclismo), dall’intervista in latino al fondista finlandese Paavo Nurmi al canto funebre per la Locomotiva Umana (“Learco Guerra fu l’ultima espressione del ciclismo popolare e un po’ ciabattone, che ingrommava di polvere e sudore i suoi eroi”).

E qui Mura ospita non solo Pantani e Armstrong, ma anche Guccini e Tenco, Mariangela Melato e la Parigi di Maigret. Mura era grande anche nelle interviste. Lasciava parlare, raccontare, sfogare. Non aveva mai problemi ad attaccare un pezzo, né a chiuderlo. Esempio di chiusa, pagina 22: “E allora, perché oggi uno non sceglie il tennis, il golf, la pallavolo? ‘Per passione’, rispondono i ciclisti. Passione ha la stessa radice di patire e patire è un po’ morire. Questo non spiega tutto ma molte cose sì”.

Visualizza questo post su Instagram Fabrizio Parenti legge Italo Calvino #fabrizioparente #italocalvino #bibliotecadellabicicletta #tandemdilibri #poesia Un post condiviso da Biblioteca Della Bicicletta (@bibliotecadellabicicletta) in data: 11 Mag 2020 alle ore 7:40 PDT

“Il padrone del mondo” è tratto da Cantacronache, gruppo di musicisti, letterati e poeti sorto a Torino nel 1957.

Fabrizio Parenti: attore di teatro (candidato al Premio Ubu come migliore attore non protagonista in “The Coast of Utopia” di Marco Tullio Giordana), cinema (fra l’altro, in “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana) e tv (fra l’altro, in “Né con te né senza di te”, “La squadra”, “Un posto al sole” e “Giovanni Falcone”).

Italo Calvino: L’Avana 1923-Siena 1985, scrittore. Fra le sue opere: “Il visconte dimezzato” (1952), “Il barone rampante” (1957), “Il cavaliere inesistente” (1959), “Marcivaldo” (1963), “Ti con zero” (1967), “Le città invisibili” (1972), “Il castello dei destini incrociati” (1973) e “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (1979), tutte pubblicate da Einaudi.

