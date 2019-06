(di Rossella Guadagnini) – Dall’invasione degli spot alla dittatura degli algoritmi, ecco un’analisi dettagliata sul rapporto tra politica e comunicazione. Si va dalla televisione modello Berlusconi ai social media delle recenti campagne politiche, alle fake news: sono i temi esplorati nel nuovo saggio di Vincenzo Vita, ‘Rosso digitale. L’algoritmo di Marx’, edito da manifestolibri. Il volume verrà presentato in anteprima alla Sala Zavattini dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (Aamod) mercoledì 19 giugno alle 18. Per l’occasione si svolgerà una tavola rotonda intitolata “Berlusconi, Renzi, Salvini: la comunicazione dalla televisione ai social”. Ne discuteranno insieme con l’autore Gianrico Carofiglio (saggista e scrittore); Nicola D’Angelo (giurista e magistrato amministrativo); Giuseppe Giulietti (presidente Fnsi); Norma Rangeri (direttrice de “il manifesto”). L’incontro si svolgerà nella Sala Zavattini della Fondazione Aamod, in Via Ostiense 106, alla Centrale Montemartini.

