E’ il 1903 e a New York, all’interno di un barile abbandonato su un marciapiedi, viene ritrovato il cadavere, orribilmente mutilato, di un uomo. I sospetti portano verso la criminalità italiana. Ad occuparsi dell’orrendo omicidio è il ‘Dago’, il sergente Giuseppe ‘Joe’ Petrosino, il più famoso detective di New York. L’unico dell’intero dipartimento di polizia della Grande Mela che, grazie alle sue umilissime origini italiane, è capace di passare inosservato tra i vicoli di Little Italy, capire i dialetti del sud della penisola, interpretare i simboli e le modalità delle prime organizzazioni criminali mafiose, come la temutissima ‘Mano Nera’. E’ proprio Joe Petrosino, ucciso il 12 marzo 1909 a Palermo, il protagonista del nuovo libro di Salvo Toscano, giornalista palermitano e scrittore, intitolato ‘Joe Petrosino, il mistero del cadavere nel barile’ (Newton Compton Editori, 280 pagg., euro 9.90).

