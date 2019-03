C’è Rosy che ha undici anni ma “il dottore dice che ne ho sette”. E’ grossa perché ha sempre voglia di mangiare per la noia. La madre non si prende cura di lei perché si deve occupare del fratellino malato. A scuola la prendono tutti in giro. E un giorno le compagne di classe, Sciaron, scritto proprio così, e Cettina, la accompagnano in bagno con una scusa, le fanno abbassare gli slip e “le infilano il mocio nelle parti intime”. Sciaron è bionda ed è stata bocciata a scuola. Lei pensa di essere stata bocciata “perché sono invidiosi, perché rispondo sempre ai professori”. Mentre Rosalia è mora. Le chiamano le ‘veline’, le due ragazze più popolari della scuola. Un grande parallelepipedo anonimo, chiuso da una cancellate zincata e circondata da piastre. La scuola media del Cep, acronimo di Centro edilizia popolare, un quartiere dove non ci sono giochi, ma soprattutto dove, spesso, non c’è ascolto.

