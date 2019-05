Da Ian McEwan a Jhumpa Lahiri, dall’ex Procuratore Giuseppe Pignatone a Nina Zilli e Simone Cristicchi, fino a Marco Bellocchio. Dal 21 al 25 giugno torna, con la sua nona edizione, Taobuk-Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara: cinque giorni in cui la letteratura incontra il cinema, l’arte, l’attualità e la memoria, passando per la musica e la grande cucina, riempiendo di parole, fascinazioni e ricordi i più bei luoghi della città, con il sostegno della Regione Siciliana. L’edizione 2019 sarà anticipata da un grande evento: questa sera lo scrittore spagnolo Javier Cercas riceverà il Premio Sicilia 2019, giunto quest’anno alla sua terza edizione e conferito nelle precedenti a Isabel Allende e Luis Sepúlveda. Un premio nato “per omaggiare le massime voci del nostro tempo, per riconoscerne l’eccellente impegno personale, civile ed artistico”. “Il tema scelto per questa nona edizione di Taobuk è forse, come non mai, coinvolgente e appassionante. Un argomento che – ne sono certo – saprà stimolare, attraverso le parole di filosofi, letterati e artisti, una attenta riflessione su ciò che vogliamo davvero per noi, per il nostro presente e per il nostro domani”, dice il governatore Nello Musumeci.

