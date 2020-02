“Il disturbo alimentare ti mangia la vita, tutto quello che mangi diventa un’ossessione. Ti condiziona. E io, con questo romanzo, volevo fare vedere tutto questo dolore”. Costanza Rizzacasa d’Orsogna, giornalista e scrittrice, non ha avuto paura di raccontare in un libro (‘Non superare le dosi consigliate’, Guanda, 250 pagg., 18 euro), il suo difficile rapporto con la grassezza che aveva fin da bambina, quando la mamma le dava le compresse di lassativo a cena pensando di farle perdere peso. Ha prestato il suo vissuto alla protagonista del libro, che si chiama Matilde, una ragazza con disturbi alimentari. Cresce vedendo la sua mamma vomitare tutti i giorni. Un libro “molto crudo”, come lo definisce lei. “E’ chiaramente un’opera narrativa, un romanzo – spiega in una intervista all’Adnkronos – Se da un lato, ho scelto il tono che si addiceva a me, dall’altro lato pur non essendo un manifesto ma un romanzo, è chiaro che una certa parte di denuncia c’è. Volevo denunciare il dolore, innanzitutto, delle persone che vivono tra un disturbo alimentare e l’altro, le persone che sono affette da un disturbo alimentare che condiziona la loro vita”.

Fonte