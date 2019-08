Ultimo appuntamento con la quarta edizione di “Un mare di libri”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Terrasini (Palermo), con la direzione editoriale di Franco Cascio. Giovedì 22 agosto, alle ore 18.30, presso palazzo d’Aumale (lungomare Peppino Impastato, Terrasini) ospite prestigiosa sarà Stefania Auci, la scrittrice del momento, con il suo romanzo rivelazione dell’anno ‘I leoni di Sicilia’ (Editrice Nord). Il volume, da settimane in testa alle classifiche dei libri più venduti, percorre la saga familiare dei Florio, una dinastia imprenditoriale assai influente a Palermo e in Sicilia. Stefania Auci ricostruisce, in maniera avvincente, l’ascesa dei Florio, dall’arrivo a Palermo fino alla loro affermazione economica e sociale. Con l’autrice dialoga la giornalista Adnkronos Elvira Terranova. Aperitivo offerto da Gesap, sponsor di cultura.

