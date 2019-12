Liberato tour 2020: le date e i biglietti dei concerti del cantante napoletano dall’identità misteriosa.

Liberato sarà protagonista di un nuovo concerto nel 2020. O almeno così sembra. Lo ha annunciato lo stesso cantautore napoletano dall’identità nascosta attraverso un metodo, come al solito, al dir poco inusuale. L’artista, o chi ne cura la comunicazione ha infatti inviato nelle redazioni dei giornali delle pizze personalizzate.

Sul cartone infatti si può leggere la data in numeri romani del nuovo evento live e la città scelta per questo ritorno in concerto. Ecco tutti i dettagli.

Liberato in concerto a Milano

Nelle redazioni dei giornali sono state inviate tre pizze margherite. Sul cartone, si può leggere la scritta Milano e una data in numeri romani: XXV-IV. Il significato? Non è stato ancora confermato, ma l’interpretazione più probabile è che l’artista si esibirà nel 2020 nel capoluogo lombardo, non si sa ancora bene dove, il 25 aprile. Non proprio una data banale.

Una notizia che ha subito fatto impazzire il mondo del web e tutti i fan del fenomeno musicale senza identità più importante degli ultimi anni. Ecco il post con le pizze:

Le ultime news su Liberato

Da diversi mesi ormai regnava il silenzio sul cantante partenopeo, che ha debuttato con un primo album nel maggio 2019. Disco in cui l’artista aveva raccolto alcuni singoli pubblicati nei mesi precedenti e altre canzoni inedite. Tutti brani collegati da alcuni cortometraggi girati a Capri che hanno ottenuto un grande successo sulle piattaforme streaming video.

Dopo la pubblicazione dell’album, Liberato aveva debuttato dal vivo a Roma, nel concerto Roma Liberata, inserito nel tabellone del Rock in Roma. Un live cui avevano preso parte circa 25mila spettatori, decretando un successo straordinario per quella che era la prima data della rassegna musicale dell’estate capitolina.



