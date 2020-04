Liam Payne due settimane fa ha parlato con il The Sun ed ha ufficializzato la reunion degli One Direction. Il cantante inglese adesso ha rilasciato un’intervista al Daily Star On Line ed ha fatto una confessione su Zayn Malik. Liam ha detto che il suo collega è stato costretto dalla madre a partecipare ai provini di X Factor UK. Payne ha anche aggiunto di non sapere ancora se Zayn parteciperà al ritorno degli 1D.

“Ricordo che Zayn ci ha raccontato che lui non voleva nemmeno fare i casting e che è stata sua mamma a costringerlo, gli ha detto che doveva farlo. Questo spiega tutto, è quello che abbiamo vissuto quando eravamo tutti insieme. Abbiamo sempre saputo che c’erano momento in cui lui si sentiva uno di noi e altri in cui non c’era davvero.

Non so se tornerà con noi per la reunion, non posso dire cose che nemmeno io so. Fare previsioni soprattutto adesso con il CoronaVirus è difficile, abbiamo cancellato tutti qualcosa, tra tour, show ed esibizioni.

Siamo quasi tutti a Londra e stiamo cercando di organizzarci pare fare delle videochiamate. Comunque non posso dire troppo, Louis mi ha già bacchettato nella nostra chat di gruppo, dice che sto rivelando troppe cose su questo comeback. Tanto vedrete quello che accadrà, non c’è bisogno di parlare. Posso però dire che sono davvero emozionato, tutti noi viviamo questo decennale come qualcosa di davvero speciale e per questo vogliamo celebrarlo”.