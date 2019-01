In questi giorni i media britannici (e molte directioner) sono convinti che tra Liam Payne e Naomi Campbell ci sia del tenero.

I due hanno flirtato pubblicamente su Instagram. La regina delle top model ha commentato una foto sexy del cantante inglese: “Bellissima anima” (accompagnando al complimento un cuore). Liam ha subito risposto mandando un bacio.

Poche ore dopo anche Payne ha commentato uno scatto di Naomi: “La perfezione in persona…non guardarmi con quegli occhi“.

Dopo Cheryl Cole, Liam Payne ha messo gli occhi sulla regina Naomi?



i actually can’t get my head around Naomi Campbell and Liam Payne

I support Liam Payne getting it on with Naomi Campbell because if I can’t live out my adolescent fantasies then he should do it for me

— 🐰 (@jessiemae) 22 gennaio 2019