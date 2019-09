Dopo solo 8 mesi di matrimonio, lo scorso 10 agosto Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno annunciato la loro separazione. Adesso pare che una nota star di Hollywood si sia invaghita dell’attore australiano e sto parlando di Lindsay Lohan.

Secondo i media americani la Lilo avrebbe raccontato ai suoi amici di aver sempre ammirato Liam e l’allarme è scattato qualche giorno fa quando l’attrice ha commentato una foto del marito di Miley e di Chris Hemsworth: “Ma perché non ci siamo incontrati a Sydney o a Bondi?”

Purtroppo per Lindsay, Liam non ha risposto al suo commento.



Miley Cyrus: lo sfogo sulla rottura con Liam Hemsworth

“La verità è che una volta che io Liam ci siamo rimessi insieme ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere. – ha continuato Miley Cyrus – Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che SONO CRESCIUTA. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni.

L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo. – conclude Miley Cyrus – Potete dire che sto twerkando, fumando, una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente in un posto diverso rispetto a quando ero più giovane”.