Miley Cyrus dopo la fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth è uscita con Kaitlynn Carter. Questo flirt è durato quanto un gatto in tangenziale e adesso la popstar di Slide Away sta frequentando il suo amico Cody Simpson.

In tutto ciò Liam Hemsworth non sta certo a guardare e anche lui è andato avanti e l’ha fatto con un volto noto. L’attore australiano pare abbia una relazione con Maddison Brown, conosciuta per il ruolo di Kirby Anders in Dynasty. I due sono stati paparazzati mano nella mano e mentre si scambiavano coccole in pubblico.

Sarà, ma io sono quasi convinto che tra 2/3 anni Miley e Liam Hemsworth torneranno insieme per l’ennesima . volta.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano…



. @LiamHemsworth was spotted holding hands with #Dynasty actress Maddison Brown during a date. https://t.co/2wU8ja8PmJ

.@LiamHemsworth rumored new girlfriend actress #MaddisonBrown talked about the Hemsworth brothers 4 months ago during game of ‘Marry, F, Kill’ on the @ZachSangShow:

“I would f**k the Hemsworth brothers, but at the same time, both of them. I couldn’t marry them. I’m too insecure” pic.twitter.com/67uGGXzSsJ

