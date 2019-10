Liam Gallagher vince il primo Rock Icon Award assegnato dagli MTV European Music Award: la premiazione avverrà il 3 novembre.

Liam Gallagher è il primo vincitore del Rock Icon Award, un nuovo riconoscimento assegnato dagli Mtv European Music Award, una delle manifestazioni targate Mtv più importanti del mondo.

Lo ha annunciato lo staff della kermesse con un tweet sul proprio account ufficiale. La premiazione dell’ex Oasis avverrà a Siviglia il 3 novembre. Nell’occasione, Liam canterà una sua canzone e una del suo periodo nel gruppo simbolo del britpop.

“Il leggendario Liam Gallagher è la nostra Rock Icon 2019!“. Questo il tweet con cui gli Mtv European Music Award hanno annunciato il riconoscimento per l’ex leader degli Oasis.

Un premio importante per il minore dei fratelli Gallagher, reduce dalla stampa del suo secondo album solista, Why Me? Why Not, prodotto da Greg Kurstin, Andrew Wyatt, Simon Aldred e Adam Noble. Questo il video di uno dei suoi ultimi singoli, One of Us:

Mtv EMAs 2019: i performer della serata

Durante la manifestazione, quest’anno condotta dalla popstar di origine latina Becky G, Liam si esibirà con un suo brano e uno degli Oasis. Ma non sarà certo l’unico performer ad allietare il pubblico nel corso della serata.

Sono stati infatti già annunciate le esibizioni di diversi artisti di primissimo piano. Tra questi Dua Lipa, una delle star più importanti del pop europeo e mondiale, ma anche Halsey, Akon e Niall Horan. Alla vigilia dell’evento, a Siviglia si esibiranno, in Plaza de España, i Green Day il 2 novembre. Un grande appuntamento per tutti gli amanti della band di Billie Joe Armstrong e della musica punk degli anni Novanta e Duemila.



