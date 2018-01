Liam Gallagher torna a parlare degli Oasis e del fratello Noel, che a quanto pare sarebbe favorevole a una reunion della band.

Certi amori non finiscono mai. O quasi. E sicuramente quello fra Liam e Noel, fondatori degli Oasis e che per anni hanno calcato i palchi del tutto il mondo l’uno al fianco dell’altro, è sempre stato un amore tormentato, ricco di colpi di scena e di attenzione mediatica.

Dal 2009, infatti, data ufficiale dello scioglimento degli Oasis, la querelle tra i due è andata avanti a colpi di dischi solisti e non, dichiarazioni, interviste e apparenti ritorni di fiamma, sempre però smorzati da un passo indietro di uno o dell’altro. E recentemente Liam Gallagher sarebbe ritornato sull’argomento, spiegando alla stampa come Noel sarebbe in realtà intenzionato a rimettere su la band.

Oasis: una reunion è possibile?

Durante un’intervista rilasciata a Q Magazine, Liam Gallagher avrebbe affermato che Noel sarebbe bloccato nella sua volontà di ridare vita alla celebre band britannica. Ecco le sue parole: «Noel vorrebbe disperatamente tornare agli Oasis, ma il problema è che non può perché c’è qualcuno che lo frena».

A sentire il fratello minore, il problema infatti sarebbe la moglie di Noel, Sara MacDonald, sposata al chitarrista dal 2011: «Non ha il permesso di farlo, la sua signora non glielo permetterebbe mai adesso, perché lei un’altra. Sono sicuro del fatto che lui vorrebbe tornare a suonare negli stadi. E questo si può fare solo quando ci sono io».

Verità o provocazione? Certo è che le parole di Liam, come è solito essere, sembrano avere un che di polemico nei confronti di Noel. Che siano in realtà un modo per smuovere il fratello pungendolo nell’orgoglio? Difficile pensarlo, anche perché proprio durante le feste natalizie, era stato lo stesso Liam a spegnere gli entusiasmi dei fan e della stampa, negando ogni possibile reunion futura.

Oasis: perché si sono sciolti?

Chi è stato un grande fan degli Oasis, sa bene che il rapporto fra i due fratelli non è mai stato propriamente idilliaco. Due personalità, quelle dei Gallagher, spesso troppo simili e al tempo stesso troppo distanti per carattere e attitudine, motivo per cui i due sono sempre stati al centro di polemiche, liti e quant’altro anche durante i periodi per rosei per la band di Manchester.

I motivi dello scioglimento sono sicuramente vari: dalla lite furibonda del 2009 causata da divergenze stilistiche, che a sentire Noel aveva portato Liam Gallagher a minacciarlo imbracciando una chitarra a mo’ di ascia, sino ai motivi più scontati, come l’esaurimento del loro affiatamento e l’acuirsi delle polemiche sia personali che musicali.

Certo è che sognare non fa mai male. E se è vero che lo scontro fra Liam e Noel ha rappresentato negli anni sia la croce che parte della fortuna mediatica degli Oasis, i fan sono in attesa da anni di un ritorno sulle scene ufficiale. Ma come si sa, dal dire al fare…

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LiamGallagherOfficial/