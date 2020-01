“Intendo ritirarmi come artista solista dopo il terzo album, ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello che mi supplica di riformare gli Oasis nel 2022”. Liam Gallagher, con un tweet non proprio chiarissimo, prospetta una nuova fase nel burrascoso rapporto con il fratello maggiore Noel. L’interpretazione del cinguettio è complicata, tra l’altro, dalla presenza di un altro messaggio pubblicato poco prima. “Dopo l’album numero 3 mi separerò da me stesso, non credo che sarò in grado di lavorare ancora con me stesso, posso scrivere quel che voglio e lo stesso vale per lui, ma penso sia meglio così”.

Fonte