Dopo gli inconvenienti del novembre 2018, Liam Gallagher ha programmato il ritorno in Italia per l’estate del 2019: ecco tutti i dettagli.

Ottime notizie per i fan di Liam Gallagher e degli Oasis: l’artista tornerà a esibirsi in Italia nel 2019. Per il momento è stata annunciata una sola data, ma non sarebbe sorprendente se il minore dei fratelli Gallagher raddoppiasse o triplicasse i suoi impegni, per farsi perdonare lo smacco dei concerti annullati nel novembre 2018 a Conegliano e Roma per dedicarsi all’incisione del suo nuovo lavoro.

Liam Gallagher in Italia nel 2019: ecco la data

Il cantautore britannico sarà ospite del Collisioni Festival di Barolo, la kermesse piemontese che ogni anno si tiene nella cittadina famosa per il suo vino. Lo spettacolo dell’ex Oasis è in programma il 4 luglio, e i biglietti sono in vendita dall’11 gennaio sul circuito TicketOne.

Con lui, hanno già dato conferma all’evento agrirock anche i Thirty Seconds to Mars, il 7 luglio, e Macklemore, il 10.

Liam Gallagher: As You Were

Finora l’ex frontman degli Oasis e dei Beady Eye ha dato alle stampe finora un solo lavoro solista, As You Were, rilasciato nell’ottobre del 2017. Un album di grande successo nel Regno Unito, dove ha raggiunto il disco di platino, ma meno apprezzato nel resto del mondo.

Il cantante ha però rilanciato le sue ambizioni, assicurando a tutti che il suo nuovo lavoro sarà spettacolare. A suo dire, ha già messo da parte una ventina di canzoni che cambieranno le nostre vite. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere e giudicare se davvero il suo prossimo disco avrà qualcosa di salvifico o meno per tutti noi.

Nel frattempo, ci ascoltiamo con grande piacere il suo ultimo singolo, I’ve All I Need, pubblicato il 25 maggio 2018. Ecco il video, nel quale appaiono anche David Beckham e due membri dei Foo Fighters, Dave Grohl e Taylor Hawkins:

