Liam Gallagher si esibirà infatti il prossimo 4 luglio a Collisioni, il festival agrirock di musica e letteratura che da dieci anni si tiene nell'incantevole borgo di Barolo delle Langhe Unesco.

La data:

4 luglio Barolo (Cn), Piazza Colbert – Collisioni Festival

Dopo la parentesi con i Beady Eye (che si sono sciolti nel 2014), Liam Gallagher ha pubblicato il disco “As You Were”, andato al primo posto nella classifica inglese degli album più venduti.

L’album include il singolo “Wall of Glass” (il primo come artista solista), in cui Liam da sfoggio di tutta la sua abilità vocale. La registrazione del disco è avvenuta in due location e con due produttori: a Los Angeles assieme a Greg Kurstin (che suona anche tutti gli strumenti nei quattro brani da lui prodotti) e a Londra con Dan Grech-Marguerat (molto rappresentativo del disco il brano “Bold”).

Riguardo a questo disco, che riprende e rivisita allo stesso tempo certe influenze musicali anni ’60 e ’70, Liam ha dichiarato: “Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon, degli Stones, dei classici. Ma fatti a modo mio, ora”.

Tutte le canzoni contenute nell’album hanno un preciso riferimento diretto a qualcosa o qualcuno.

Ora l’artista è pronto a salire sul palco di Collisioni per cantare ed entusiasmare i suoi fan.