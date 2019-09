Lo stile delle star ad un festival “cambia in base all’evoluzione dei tempi, alle situazioni politiche, economiche dei paesi”, e quando “a livello governativo si respira un’atmosfera di indecisione, questo si riflette anche sui festival e sui red carpet” . Ad affermarlo in un’intervista con l’Adnkronos è l’hair stylist delle dive del cinema Roberto D’Antonio. Intercettato a Venezia, dove ha curato il look – solo per citarne qualcuna- di Catherine Deneuve e Valeria Golino– il celebre artista del capello sottolinea un fattore importante per leggere i look sulle passerelle: “Quando c’è crisi politica -dice- cambia tutto: la gente è meno vogliosa di vedere troppo sfarzo, quindi bisogna presentarsi un tantino sottotono, ma sempre facendo sognare il pubblico”.

Fonte