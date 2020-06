Arriva in Italia Velvet, il nuovo smartphone di Lg che unisce design, tecnologia e la velocità del 5G in un prodotto che dà il via a un nuovo capitolo per l’azienda coreana. Disponibile già da questa settimana sia nei negozi che online, Velvet ha un prezzo competitivo, 649,90 euro, ma soprattutto viene accompagnato da una promozione che permette, a chi lo acquisterà entro il 30 giugno, di avere in omaggio l’equivalente di 400 euro di accessori: le cuffie wireless con sistema di igienizzazione integrata Lg Tone Free, una cover protettiva e il Dual Screen, il dispositivo che fa da custodia ed è dotato di un secondo schermo indipendente, per ampliare le potenzialità del telefono. Dal 1 luglio e fino al 31 del mese la promozione continuerà ma offrirà solo le cuffie in omaggio.

