L’ex Spice Girls Melanie Brown è pronta a iniziare un percorso di riabilitazione per combattere le dipendenze da alcol e sesso.

Dopo la notizia del terzo ricovero in una clinica di riabilitazione per l’attore Ben Affleck, dall’America arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda l’ex Spice Girls Melanie Brown, in arte Mel B.

La bellissima cantante ha parlato delle sue condizioni di salute e della sua battaglia contro due dipendenze, quella dall’alcol e quella dal sesso. Già nel febbraio del 2018 Melanie era apparsa in pubblico visibilmente provata ed era stata investita dalle polemiche, e adesso la cantante è pronta per cominciare un percorso di riabilitazione.

Mel B e Stephen Belafonte: anni di abusi fisici ed emotivi

I problemi di Mel B sono iniziati nel 2017, quando la cantante ha divorziato da Stephen Belafonte. La fine del rapporto è stata tutt’altro che semplice, al punto che Melanie avrebbe vissuto una profondissima crisi legata al trauma della fine del suo matrimonio e alle violenze subite durante la convivenza con l’ex marito.

Dopo dieci anni di relazione, la cantante ha denunciato di aver subito abusi fisici ed emotivi che si sarebbero ripetuti regolarmente nel corso degli anni. Il trauma avrebbe condizionato in maniera significativa l’ex icona della musica pop, che avrebbe cercato quindi rifugio nell’alcol. Una soluzione solo apparente, però, è che presto si è trasformata in un altro problema, che adesso la cantante è pronta ad affrontare una volta per tutte.

Mel B: “Assumo alcol per intorpidire il mio dolore”

“Sono molto onesta su quel che riguarda l’alcol: lo assumo per intorpidire il mio dolore, è solo un modo con cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo“, ha dichiarato Mel B ai microfoni del Sun. La cantante ha anche fatto sapere di essere pronta a iniziare un percorso di riabilitazione che dovrebbe svolgersi in una clinica inglese.

Sul giudice di America’s Got Talent sono iniziate a circolari anche indiscrezioni circa la sua sfera personale. Diversi conoscenti o presunti tali avrebbero infatti contattato i tabloid americani e britannici svelando alcuni retroscena sulla sfera sessuale della donna, in particolare legati a una vera e propria dipendenza sessuale.

Non possiamo che augurarci che Mel B possa tornare in forma il prima possibile!

Di seguito il video di Wannabe delle Spice Girls:

Fonte Foto: https://www.instagram.com/emeliemjo/