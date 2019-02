Tenta il suicidio l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, imputato nel processo ‘Sarastra’, oggi in corso al Tribunale di Nocera Inferiore. L’annuncio del suicidio è stato dato attraverso Facebook dallo stesso ex primo cittadino: “Dopo 400 giorni di misura cautelare, dopo tutta la violenza subita da questa indagine, dopo l’ultima udienza di oggi, l’unica soluzione è farla finita. Mi stanno distruggendo da anni sul nulla”. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Aliberti è stato soccorso dai familiari all’interno dell’abitazione di Nocera Superiore nel salernitano ed è stato trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore. L’ex sindaco avrebbe ingerito una dose non terapeutica di farmaci.

