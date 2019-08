“..Ancora un anno di polemiche e di dichiarazioni ma la Verità interessa a pochi, forse a nessuno”. Inizia così il lungo sfogo su Facebook di Luigi Ciavardini, l’ex Nar condannato con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per la strage di Bologna , di cui domani si celebra il 39esimo anniversario. Tra l’altro, Ciavardini si chiede: “A chi interessa che oltre le ‘VITTIME’ di quel giorno (per le quali Tutti abbiamo il massimo rispetto), disgrazie e sofferenze parallele hanno toccato altre persone come le morti collaterali delle bombe intelligenti? Troppe cose non sono come dovrebbero essere e questo per mantenere equilibri, dove noi serviamo solo per fare contrappeso”.

