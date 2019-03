Vittorio Parigini è tornato all’attacco e non sul campo da calcio (dove effettivamente è un attaccante), ma con le troniste di Uomini e Donne. Se prima è stato infatti uno dei fidanzati di Sara Affi Fella, ora sembrerebbe provarci spudoratamente con la sua ex collega di trono, Nilufar Addati, da poco tornata single.

Nilufar, archiviata l’esperienza a Temptation Island Vip, è infatti tornata single ed il calciatore – che a sua volta ha chiesto la relazione con la Affi Fella – ha ben pensato di riempirla di likes su Instagram. ‘Mi piace’ che sono stati notati dai followers di Nilufar che hanno così chiesto informazioni in merito.

Parigini? Mi scrive, mai risposto a un messaggio.

L’ex di Sara Affi Fella che ci prova con la collega / nemica / rivale Nilufar Addati.



Vittorio lascia Sara Affi Fella olio su tela

Mercoledì , 26 settembre 2018 #uominiedonne pic.twitter.com/LJ5eY4NYkj — anto // 🌈🌀💙 (@anton3llasxx) 26 settembre 2018

Circa sei mesi fa succedeva questo…

Nel dubbio Nilufar ha smentito anche di essere tornata con Giordano: “A proposito dei numerosissimi articoli che leggo: avvistamenti, si sono visti, incontrati, chi è tornato con chi e ritorni di fiamma vari… no! Nessuno è tornato con nessuno!” e di aver avuto un flirt con il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Simone Cipolloni: “Simone, l’ho visto mezza volta perché era venuto a Roma per un lavoro con la mia stessa agenzia“.