Ieri a Mattino 5 Max Bertolani ha svelato i dettagli del finto matrimonio che Pamela Prati ha inscenato nel 1999. Sembra che la showgirl 20 anni fa abbia fatto una copertina di un settimanale, dichiarando di essersi sposata.

“Nel 1999 uscendo da un allenamento ho iniziato a ricevere tanti messaggi con auguri, felicitazioni e complimenti. Non capivo ma una volta arrivato a casa vedo sul letto una copertina: ‘Mi sono sposata’.

Io ero senza parole e così le dissi ‘Ma cosa cavolo hai fatto?’, lei mi disse ‘così almeno non ci fanno più domande’. Le dissi che aveva fatto una cosa gravissima e che a quel punto ci saremmo sposati perché per me il matrimonio è un valore davvero importante. Io volevo davvero sposarmi ed avere un figlio, ma ero solo io a volerlo a quanto pare. Poi tra noi finì tutto.

Non riconosco più la mia Pamela, ora è un personaggio completamente diverso. Con me lei faceva una vita sana, faceva cose belle e non c’erano intrighi. Adesso con questa agenzia sono uscite cose assurde, è difficile difenderla.”