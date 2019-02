Quando lo scorso novembre Irama e Giulia De Lellis hanno ufficializzato la loro relazione, molte ragazze si sono ribellate dichiarando di essere tutte fidanzate con il cantante. Una situazione tragi-comica che però non ha scalfito minimamente la De Lellis, che ha continuato a stare con Irama senza batter ciglio.

Fra le più amareggiate c’era la ballerina Yanirsa, che Irama ha conosciuto sul set del videoclip Nera.

“Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo. È troppo ridicolo – ha aggiunto Ana Yanirsa a TrashItaliano.it – ma se è uscita la verità su tutto, dovrebbe uscire anche su di me. Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in realtà fino ad un’ora fa era ancora il mio ragazzo con cui stavo insieme da 5 mesi, cosa che ora ovviamente non siamo più, perché io non voglio assolutamente far parte di tutta questa situazione alquanto ridicola, che per quanto possa essere scomoda, mi ha solo chiarito le idee e non solo a me a quanto pare”.

Intervistata dal settimanale DiPiù, la ballerina ha dichiarato che Irama c’ha provato di nuovo con lei mentre stava con la De Lellis:

“Devo a Irama il mio successo, perché grazie al video che abbiamo girato insieme ho un grande seguito. Ma forse non era questo quello che volevo. Io sono una sognatrice, ma con Irama è andata a finire troppo male e non le nego che ho sofferto molto. Puoi immaginare come mi sono sentita quando lui, due mesi fa, è uscito allo scoperto con Giulia De Lellis, mentre in realtà stava ancora con me […] ero convinta che la nostra fosse una storia seria, c’eravamo perfino presentate alle rispettive famiglie. In realtà, per un po’ io non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è poi fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto: “Non parliamo di queste cose: non darci peso” insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me. Sa, forse con Giulia non erano ancora così serie come credo che lo siano oggi. Forse non aveva ancora le idee chiare”.