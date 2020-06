CoronaVirus permettendo, durante la prossima stagione televisiva tornerà un altro titolo forte di Rai Uno, Tale e Quale Show, confermato alla conduzione di Carlo Conti.

Il presentatore toscano si vedrà quindi di nuovo sul palco della decima edizione di Tale e Quale Show che nel corso dell’ultimo decennio ha visto trionfare (in ordine cronologico) Serena Autieri, Giò Di Tonno, Attilio Fontana, Serena Rossi, Francesco Cicchella, Silvia Mezzanotte, Marco Carta, Antonio Mezzancella e Agostino Penna.

Il cast della decima edizione sta prendendo forma in queste settimane ed il primo nome (quasi) certo sembrerebbe essere quello di Roberta Morise, conduttrice di Rai Due nonché ex storica di Carlo Conti.

“Come anticipato da Tvblog Roberta Morise, per il dispiacere di Giancarlo Magalli, non sarà riconfermata alla conduzione de I Fatti Vostri. Nonostante la buona prova dovrà fare spazio alla rampante Samanta Togni, la ballerina di Ballando con le Stelle è in grandissima ascesa stimata dal direttore Ludovico Di Meo. E la Morise? La conduttrice parteciperà probabilmente, come anticipato da Dagospia e confermato da Dandolo su Oggi, come concorrente a Tale e Quale Show, il programma condotto dal suo ex fidanzato Carlo Conti”.