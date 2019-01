“Credo che i difensori dei diritti umani chiederanno una riduzione della pena. Cesare è stato processato in contumacia e la sentenza è molto dura”. Così Priscila Luana Pereira, ex compagna di Cesare Battisti, ha commentato con il quotidiano brasiliano l quotidiano brasiliano O Estado de Sao Paulo la condanna all’ergastolo che ora dovrà scontare in Italia l’ex terrorista dei Pac. La donna vive a São José do Rio Preto, con il figlio di cinque anni avuto da Battisti. “Cesare ha già problemi di età e di salute come l’epatite, devi prendere medicine. I prossimi passi devono garantire che non si ammali“, ha detto ancora la donna.

