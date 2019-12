Dopo l’esordio vincente in casa, il bis in trasferta. Carlo Ancelotti può festeggiare la seconda vittoria su altrettante partite alla guida dell’Everton. I ‘Toffees’ si sono imposti sul difficile campo del Newcastle per 2-1, centrando così il secondo successo con il tecnico emiliano in panchina dopo quello ottenuto nel Boxing Day contro il Burnley. La sfida odierna, valida per il 20° turno di Premier League, è stata decisa da una doppietta di Calvert-Lewin (13′ e 64′), già autore del gol-vittoria nel match di due giorni fa. Al Newcastle non basta la rete del momentaneo pareggio firmata da Schaer (56′). L’Everton sale così a 25 punti e, in attesa delle altre partite della giornata, aggancia proprio il Newcastle al decimo posto in classifica.

