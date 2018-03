La cantautrice siciliana Levante non prenderà parte come giudice alla prossima edizione di X Factor. Fra i nomi dei sostituti anche quello di Nina Zilli e di Francesca Michelin.

La notizia è ufficiale: X Factor perde Levante, cantante che aveva vestito i panni di giudice per l’edizione del 2017. L’ufficialità era nell’aria, e dopo i tanti rumors diffusi in rete, è arrivata la conferma dell’artista.

Levante e Fedez: la lite fra i due

La cantante siciliana non è stata confermata, sebbene nella scorsa edizione ci fosse una grandissima aspettativa per l’inedito ruolo di giudice. Le motivazioni ufficiali non sono ancora state rese note, sebbene a monte della decisione della produzione potrebbero esserci alcune dispute avute proprio con il collega Fedez.

Il riferimento sarebbe proprio una lite fra i due avvenuta a causa di Chiara Ferragni, che avrebbe chiesto al rapper milanese di tenere le distanze da Levante. Poi una foto pubblicata insieme, ovviamente subito rimossa, e da lì una situazione sempre più tesa, che alla fine ha inevitabilmente portato alla rottura fra i due.

In ogni caso, pare che siano parecchi i programmi futuri nella to do list di Levante: un tour, un altro disco e un romanzo. Di certo siamo sicuri che la cantante non rimarrà con le mani in mano…

Chi sostituirà Levante?

Ufficialmente aperto il toto-giudice, dunque, per la prossima edizione di X Factor. Con Fedez e Mara Maionchi che dovrebbero essere confermati, già c’è molta curiosità su chi li affiancherà per la prossima annata. Già tanti i nomi fatti, alcuni dei quali subito smentiti. Ad esempio, possiamo già confermare che Ermal Meta non sarà giudice a X Factor: il vincitore di Sanremo 2018, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta.

Fra gli altri sono saltati fuori i nomi di Nina Zilli, già veterana di Italia’s Got Talent, ma anche di due ex concorrenti, Francesca Michelin e Marco Mengoni, vincitori rispettivamente della quinta e della terza edizione. Per quanto riguarda il panorama indie italiano, si vocifererebbe invece di Coez. E di certo non sarebbe una grande sorpresa, visti i passaggi di Levante e di Manuel Agnelli (per lui due edizioni), fra i personaggi più rappresentativi del panorama indipendente italiano chepoicosìindipendentenonèpiù.

A tal proposito, altro nome caldo era quello di Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. Ma anche lui si è preoccupato di smentire subito le notizie che stavano circolando in rete.

Insomma, per ora non ci sono ancora sostituti probabili. Pare che per conoscere la squadra completa dei giudici di X Factor 2018 dovremo aspettare ancora.

