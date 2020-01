Levante, Magmamemoria MMXX: il repack dell’ultimo album della cantautrice protagonista a Sanremo 2020.

Levante sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2020. E come quasi tutti i concorrenti in gara, anche lei ne approfitterà per lanciare una nuova uscita discografica.

In particolare, la cantautrice ha scelto di optare per un repack del suo ulitmo album, Magmamemoria. Ecco tutti i dettagli sulla nuova uscita, Magmamemoria MMXX.

Levante, Magmamemoria MMXX: uscita

Ha utilizzato un video sui social la cantautrice per annunciare l’arrivo di questo repack enorme. Si tratta infatti di un doppio disco da ben 31 brani totali, che comprende sia Magmamemoria che Magmamemoria live @Mediolanum Forum, ovvero i brani dal vivo tratti dal concerto del Forum di Assago.

All’interno del disco non mancherà però anche il brano inedito che verrà presentato a Sanremo, Tikibombom. La data di uscita di questo nuovo lavoro è il 7 febbraio 2020. Di seguito il post:

La tracklist di Magmamemoria MMXX

Andiamo a scoprire tutta la tracklist dei dischi di Magmamemoria MMXX. Ecco quella del disco 1:

1 – Magmamemoria

2 – Andrà tutto bene

3 – Bravi tutti voi

4 – Regno animale

5 – Reali

6 – Questa è l’ultima volta che ti dimentico

7 – Se non ti vedo non esisti

8 – Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine

9 – Saturno

10 – Rancore

11 – Lo stretto necessario (feat. Carmen Consoli)

12 – Antonio

13 – Arcano 13

14 – Andrà tutto bene

15 – Lo stretto necessario

16 – Bravi tutti voi

17 – Se non ti vedo non esisti

Queste invece le tracce del disco 2, quello del live al Forum:

1 – Magmamemoria

2 – Andrà tutto bene

3 – Bravi tutti voi

4 – Regno animale

5 – Reali

6 – Questa è l’ultima volta che ti vedo

7 – Se non ti vedo non esisti

8 – Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine

9 – Saturno

10 – Rancore

11 – Lo stretto necessario (feat. Dimartino e Colapesce)

12 – Antonio

13 – Arcano 13