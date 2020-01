Levante a Sanremo 2020 con Tiki bom bom: per la cantautrice di origine siciliana sarà la prima volta sul palco dell’Ariston.

Tra i dieci esordienti del Festival di Sanremo 2020, una delle più attese è senza ombra di dubbio Levante. Cantante e scrittrice apprezzatissima dal pubblico italiano, ha saputo portare l’indie nel mainstream prima ancora dell’exploit Itpop, snaturando poco il suo stile anche dopo essere diventata a tutti gli effetti una popstar.

Per questo e altri motivi, potrebbe essere una delle grandi rivelazioni della kermesse e, perché no, magari anche la vincitrice. Le carte in regola per puntare alla vittoria ci sono tutte.

Levante: Tiki bom bom

Il brano presentato da Levante a Sanremo s’intitola Tiki bom bom ed è stato scritto proprio dalla cantautrice di origine siciliana. Nonostante il titolo, non è un pezzo latino, né un reggaeton, bensì un brano importante, nel suo stile, che tocca argomenti scottanti come la condizione della donna e l’omofobia.

Insomma, per il suo debutto sul palco dell’Ariston Claudia non ha certo voluto puntare su una smielata canzone d’amore in stile sanremese. Sarebbe stato probabilmente contro la sua natura d’artista.



Levante

Levante a Sanremo

Incredibile ma vero, la cantautrice nativa di Torino, giovane ma non giovanissima (classe 1987), fa nel 2020 il suo esordio sul palco dell’Ariston, e lo fa direttamente tra i Big.

In passato aveva infatti più volte tentato di approdare all’interno della kermesse, ma aveva ottenuto solo rifiuti. Il primo nel 2013, quando il suo brano Sbadiglio, poi inserito nell’album d’esordio, venne scartato. Il secondo invece nel 2015, quando il suo nome cominciava già a circolare dopo il successo di Alfonso, una delle sue canzoni più amate. Ma anche in quell’occasione non se ne fece nulla.

Non c’è due senza tre, stavolta Amadeus non ha potuto fare a meno di tenere in seria considerazione la sua candidatura, fino al fatidico sì che la porterà finalmente a realizzare un suo sogno.

Di seguito il video di Sbadiglio: