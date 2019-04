Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, Levante torna con un nuovo singolo in uscita il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico.

“Andrà Tutto Bene”, questo è il titolo del nuovo brano, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene.”

Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica, da censura.

L’uomo del presente ha dimenticato gli uomini del passato, quelli delle grandi rivoluzioni, delle grandi evoluzioni e senza un’idea di futuro indietreggia per paura nelle scelte sbagliate, issa muri e allontana ciò che non comprende.

Le date:

10 luglio Fiesole (Fi), Teatro Romano

11 luglio Cervere (Cn), Anfiteatro dell'Anima

19 luglio Ostia Antica (Rm), Teatro Romano

20 luglio Caserta, Belvedere di San Leucio

18 agosto Riola Sardo (Or), Parco dei Suoni

22 agosto Macerata, Sferisterio

3 settembre Verona, Teatro Romano