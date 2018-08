Leva obbligatoria, a Venezia studenti si rasano i capelli a zero per protesta

e, se non bastassero le parole, a mostrare la contrarietà degli studenti al progetto di legge per la reintroduzione dell’obbligo di leva ci pensa la singolare protesta messa in scena oggi pomeriggio davanti alla sede del Consiglio regionale del Veneto. Armati di forbici e macchinette, i ragazzi si sono fatti rasare a zero dai compagni in mezzo alla calle Larga che porta a San Marco, in direzione di palazzo ferro Fini. La Rete studenti Medi e l’Unione degli universitari ha organizzato un presidio proprio mentre in consiglio regionale si presentava il progetto di legge statale d

Un’immagine tratta dal video pubblicato su Facebook da IReporter

VENEZIA – “Signor no, signore!”. La risposta è seccai iniziativa regionale per la reintroduzione della leva obbligatoria. La proposta, che probabilmente slitterà, prevede il ritorno alla leva o al servizio civile per 8 mesi per tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni.

“Otto mesi per tutti i giovani, a partire dal 2021. Per noi studenti, otto mesi di studio persi”, scrivono gli studenti. “Vogliono farci credere che studiare sia qualcosa di inutile e egoistico e che solo mettendoci al servizio della ‘Nazione’ saremo utili alla comunità. Per questo nessuno investe sull’istruzione, a partire dalla Regione Veneto”. “No leva. Signornò signore”, recita uno striscione esposto dai dimostranti.

Da qui la protesta degli studenti. “Non possiamo accettare che quella che per tanti è una vocazione, come quella del servizio civile, venga imposta come un obbligo, perché nemmeno l’obbligo educa. Non possiamo accettare di finire per otto mesi in caserme dove le vessazioni, il bullismo sono all’ordine del giorno. Dove, talvolta, stupri e suicidi sono stati realtà. Dove chi è diverso facilmente viene discriminato”.

“Se la Regione ci vuole soldati, ordinati e omologati, i nostri capelli sono il massimo che siamo disposti a darle – continuano gli studenti – che ne faccia quello che vuole. Ma giù le mani dal nostro futuro e dal nostro tempo”. Con il gesto di tagliarsi i capelli intendono richiamare “l’attenzione di una Regione che non ci ha mai ascoltati mentre chiedevamo più investimenti in istruzione e ricerca, per una scuola e un’università diverse”.