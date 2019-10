Sky, la media company leader dell’intrattenimento in Europa e Warner Media, la casa di Hbo, Turner e Warner Bros, hanno annunciato l’ampliamento della loro pluriennale partnership con accordi relativi a nuovi contenuti e coproduzioni. L’accordo firmato dalle due aziende include, per la prima volta, tutti i mercati europei in cui opera Sky, compresa l’Italia. Di fatto un salto di qualità per entrambi i partner nella realizzazione di un’efficace strategia continentale. I clienti di Sky e Now Tv continueranno a godere dei contenuti di Hbo e dei canali Turner oltre che dei film Warner Bros che, in Italia, dal gennaio 2021, torneranno dopo anni sui canali Sky Cinema.

Fonte